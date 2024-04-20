Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/2 финала украинка сыграет против шестой сеяной Маркеты Вондроушовой из Чехии (№8 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Свёнтек – Рыбакина. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Елены Рыбакиной (№4 WTA).

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