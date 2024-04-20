Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 апреля 2024, 00:19 |
200
0

Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Штутгарте

20 апреля 2024, 00:19 |
200
0
Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

20 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/2 финала украинка сыграет против шестой сеяной Маркеты Вондроушовой из Чехии (№8 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Свёнтек – Рыбакина. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Елены Рыбакиной (№4 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Костюк – среди топов. Стали известны все участницы 1/2 финала в Штутгарте
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Свёнтек одолела Радукану на пути в третий подряд полуфинал в Штутгарте
WTA Штутгарт Марта Костюк смотреть онлайн Маркета Вондроушова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Футбол | 19 апреля 2024, 06:30 19
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы

В полуфиналах Лиги Европы сыграют: Марсель – Аталанта, Рома – Байер

Калинина обыграла нейтральную теннисистку на пути в полуфинал в Руане
Теннис | 19 апреля 2024, 22:15 17
Калинина обыграла нейтральную теннисистку на пути в полуфинал в Руане
Калинина обыграла нейтральную теннисистку на пути в полуфинал в Руане

Ангелина в двух сетах оказалась сильнее Мирры Андреевой

Таблица УПЛ. Шахтер увеличил отрыв от конкурентов после победы над Зарей
Футбол | 19.04.2024, 06:45
Таблица УПЛ. Шахтер увеличил отрыв от конкурентов после победы над Зарей
Таблица УПЛ. Шахтер увеличил отрыв от конкурентов после победы над Зарей
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Футбол | 19.04.2024, 10:17
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Сапронов отреагировал на извинения от Setanta Sports
Теннис | 19.04.2024, 16:07
Сапронов отреагировал на извинения от Setanta Sports
Сапронов отреагировал на извинения от Setanta Sports
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
18.04.2024, 08:22 2
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
18.04.2024, 09:40 8
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 4
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50 2
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
18.04.2024, 02:05 4
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
18.04.2024, 16:46 11
Хоккей
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
18.04.2024, 00:28 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем