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  4. Тренер Жироны: «Был на матче Барселоны в ЛЧ. Мы тоже туда хотим, это мечта»
Испания
20 апреля 2024, 14:37 |
243
0

Тренер Жироны: «Был на матче Барселоны в ЛЧ. Мы тоже туда хотим, это мечта»

Мичел надеется, что команда финиширует в Лиге чемпионов

20 апреля 2024, 14:37 |
243
0
Тренер Жироны: «Был на матче Барселоны в ЛЧ. Мы тоже туда хотим, это мечта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник «Жироны» Мичел рассчитывает, что команда финиширует в топ-4 и исполнит мечту тренера сыграть в новом сезоне в Лиге чемпионов.

«Выйти в Лигу чемпионов – это мечта. Я на неделе был на матче «Барселоны» против ПСЖ. Это невероятная атмосфера, мы тоже хотим это испытать. Для всей команды это будет исполнением мечты. И я считаю, что мы в состоянии исполнить мечту».

«Я смотрю Лигу чемпионов по телевизору и ставлю себя на место наставников, которые работают в командах ЛЧ. Мы близки к этому, но дело еще не сделано», - сказал Мичел.

«Жирона» в Ла Лиге идет на третьей позиции, опережая пятый «Атлетик» на 7 пунктов.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
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