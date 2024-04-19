Тренер Ингульца после победы над Карпатами: «Мы еще не в УПЛ»

В центральном поединке 5 тура Первой лиги футболисты «Ингульца» во Львове нанесли поражение лидеру – «Карпатам» – 2:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Ингульца» Владислав Лупашко рассказал, что помогло его подопечным взять три очка:

– Прежде всего, подопечные четко выполнили установку. Я настраивал их играть первым номером. «Карпаты» – команда, которая делает ставку на силовой футбол, домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений и поэтому важно не уступать им в единоборствах, отодвинуть игру от своих ворот, высоко прессингуя заставлять ошибаться.

– «Ингулец» сегодня выступал в оптимальном составе?

– Не было только Сергея Панасенко, но его отсутствие не влияло на структуру игры. Мы, как всегда, были заточены на атаку, используя схему 4-3-3. Также многое зависело от того, позволило ли мы двум опорным полузащитникам львовян не только разрушать наши атаки, но и искать острые продолжения впереди, добавлять в динамике. И благодаря сбалансированности нашего среднего звена, преимуществу в скорости принятия решений гости диктовали условия.

– Были ли в отчетном противостоянии переломные моменты?

– Нет, потому что львовяне нас ничем не удивили. У них индивидуально сильны игроки в линии атаки, но мы с помощью надежной подстраховки, четкого отбора контролировали развитие событий у своих владений.

– Победа над фаворитом – «Карпатами» практически гарантировала «Ингульцу» повышение в классе.

– Я бы не торопился делать такие категоричные предположения. По потерянным очкам «Ингулец» опережает ближайшего преследователя «Левый берег» на четыре очка, но впереди еще 5 туров. Поэтому я буду осторожен в прогнозах, считаю, что все самое интересное в борьбе за два первых места еще впереди.

Максим Коваленко, Sport.ua