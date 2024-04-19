Артета оценил неудачу в АПЛ и вылет Арсенала из Лиги чемпионов

«Арсенал» проиграл два последних матча: команда уступила в АПЛ, потеряв возможность вернуть себе лидерство, а также потерпела поражение от «Баварии» и вылетела из Лиги чемпионов.

Тренер Микель Артета признал, что это неприятный опыт.

«Последние дни, последняя неделя – это не лучший опыт для меня и команды. Поражение в АПЛ, поражение и вылет в Лиге чемпионов... Но мы полностью сосредоточены на борьбе и будем продолжать сражение с «Манчестер Сити».

«Мы отстаем на три очка и готовы бороться. Еще ничего не закончено», – уверен Артета.

Лондонская команда в новом туре АПЛ сыграет против «Вулверхэмптона».