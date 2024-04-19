Артета оценил неудачу в АПЛ и вылет Арсенала из Лиги чемпионов
Это была не лучшая неделя для лондонцев
«Арсенал» проиграл два последних матча: команда уступила в АПЛ, потеряв возможность вернуть себе лидерство, а также потерпела поражение от «Баварии» и вылетела из Лиги чемпионов.
Тренер Микель Артета признал, что это неприятный опыт.
«Последние дни, последняя неделя – это не лучший опыт для меня и команды. Поражение в АПЛ, поражение и вылет в Лиге чемпионов... Но мы полностью сосредоточены на борьбе и будем продолжать сражение с «Манчестер Сити».
«Мы отстаем на три очка и готовы бороться. Еще ничего не закончено», – уверен Артета.
Лондонская команда в новом туре АПЛ сыграет против «Вулверхэмптона».
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