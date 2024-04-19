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  4. Артем ГАБЕЛОК: «Все хотели бы отыграться у Оболони»
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 19:24 |
57
0

Артем ГАБЕЛОК: «Все хотели бы отыграться у Оболони»

Полузащитник «Металлиста 1925» поделился ожиданиями от матча против «Оболони»

19 апреля 2024, 19:24 |
57
0
Артем ГАБЕЛОК: «Все хотели бы отыграться у Оболони»
ФК Металлист 1925. Артем Габелок

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Артем Габелок поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против киевской «Оболони».

– Следующая игра у вас с «Оболонью». Осенью вы минимально уступили со счетом 0:1. Будет ли рассматриваться этот поединок как реванш за то поражение?

– Тогда неприятно сложилась для нас игра. Сейчас, действительно, все хотели бы отыграться, но понимаем, какой у нас соперник. Понимаем, что будет очень сложный поединок. На мой взгляд, это очень хорошая команда. Чувствуется, что у них есть дух, они бьются каждый за каждого. Будет очень сложный матч. Посмотрим. Не хочу ничего говорить. Хочется выиграть, но будет очень сложно.

Матч «Металлист 1925» – «Оболонь» состоится 22 апреля в 15:30 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Габелок Металлист 1925 Оболонь Киев
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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