Артем ГАБЕЛОК: «Все хотели бы отыграться у Оболони»

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Артем Габелок поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против киевской «Оболони».

– Следующая игра у вас с «Оболонью». Осенью вы минимально уступили со счетом 0:1. Будет ли рассматриваться этот поединок как реванш за то поражение?

– Тогда неприятно сложилась для нас игра. Сейчас, действительно, все хотели бы отыграться, но понимаем, какой у нас соперник. Понимаем, что будет очень сложный поединок. На мой взгляд, это очень хорошая команда. Чувствуется, что у них есть дух, они бьются каждый за каждого. Будет очень сложный матч. Посмотрим. Не хочу ничего говорить. Хочется выиграть, но будет очень сложно.

Матч «Металлист 1925» – «Оболонь» состоится 22 апреля в 15:30 по киевскому времени.