Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «У Холанда мышечная травма. Де Брюйне в норме»
Англия
19 апреля 2024, 19:07 |
135
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «У Холанда мышечная травма. Де Брюйне в норме»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал физическое состояние своих футболистов

19 апреля 2024, 19:07 |
135
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «У Холанда мышечная травма. Де Брюйне в норме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал физическое состояние своих звездных футболистов:

«Эрлинг Холанд что-то почувствовал, мышечная травма. Посмотрим, что будет дальше. Кевин де Брюйне почувствовал боль в подколенном сухожилии, он очень устал. Но сейчас он чувствует себя хорошо».

Эрлинг Холанд в этом сезоне пропустил 12 матчей «горожан» из-за трещины кости. Кевин де Брюйне отсутствовал еще дольше - 35 пропущенных матчей из-за 4 различных повреждений.

Ранее Жузеп Гвардиола рассказал, почему Коул Палмер покинул клуб.

По теме:
Хуммельс высмеял клубы АПЛ за обидное определение Бундеслиги
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Палмер 2 года хотел уйти. Что мы могли сделать?»
Почеттино высказался о вероятном возвращении в строй конкурента Мудрика
Жузеп Гвардиола Эрлинг Холанд Кевин де Брюйне Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
Теннис | 19 апреля 2024, 00:45 49
Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте

Марта в трех партиях обыграла Чжэн Циньвень в 1/8 финала турнире WTA 500

Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Футбол | 19 апреля 2024, 10:17 0
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов

Португалец выделил единственный клуб, который возглавлял в своей карьере

Омбудсмен объяснил, почему направил письмо Шевченко
Футбол | 19.04.2024, 17:26
Омбудсмен объяснил, почему направил письмо Шевченко
Омбудсмен объяснил, почему направил письмо Шевченко
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Футбол | 19.04.2024, 06:30
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Омбудсмен просит Шевченко принять меры в отношении члена своей команды
Футбол | 19.04.2024, 14:23
Омбудсмен просит Шевченко принять меры в отношении члена своей команды
Омбудсмен просит Шевченко принять меры в отношении члена своей команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12 1
Футбол
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
18.04.2024, 09:40 8
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 4
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50 2
Футбол
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 8
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
18.04.2024, 02:05 4
Футбол
ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»
ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»
18.04.2024, 02:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем