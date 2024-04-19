Жузеп ГВАРДИОЛА: «У Холанда мышечная травма. Де Брюйне в норме»
Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал физическое состояние своих футболистов
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал физическое состояние своих звездных футболистов:
«Эрлинг Холанд что-то почувствовал, мышечная травма. Посмотрим, что будет дальше. Кевин де Брюйне почувствовал боль в подколенном сухожилии, он очень устал. Но сейчас он чувствует себя хорошо».
Эрлинг Холанд в этом сезоне пропустил 12 матчей «горожан» из-за трещины кости. Кевин де Брюйне отсутствовал еще дольше - 35 пропущенных матчей из-за 4 различных повреждений.
Ранее Жузеп Гвардиола рассказал, почему Коул Палмер покинул клуб.
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