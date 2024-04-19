Тухель рассказал, что сделает, если Бавария попросит его остаться

Наставник «Баварии» Томас Тухель, который заранее объявил об уходе из команды по итогам нынешнего сезона, не собирается оставаться, если клуб вдруг попросит его это сделать.

Сперва мюнхенцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов и сохраняют шансы на трофей, а затем Юлиан Нагельсманн, который считался фаворитом на работу с «Баварией» с нового сезона, продлил контракт и останется тренировать сборную Германии.

«Мы уже договорились с клубом, что я ухожу из команды после нынешнего сезона. Договоренность остается в силе, мы уже официально все сообщили. Изменений не будет», — сказал Тухель.

Главный провал «Баварии» случился в чемпионате Германии, где титул уже выиграл «Байер», а мюнхенцы и «Штутгарт» ведут борьбу за второе место.