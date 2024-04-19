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  4. Артем ГАБЕЛОК: «Никто в команде даже думать не хочет о вылете»
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 18:36 |
261
0

Артем ГАБЕЛОК: «Никто в команде даже думать не хочет о вылете»

Полузащитник «Металлиста 1925» рассказал о позиции руководства относительно возможного понижения

19 апреля 2024, 18:36 |
261
0
Артем ГАБЕЛОК: «Никто в команде даже думать не хочет о вылете»
ФК Металлист 1925. Артем Габелок

Полузащитник и капитан харьковского «Металлиста 1925» Артем Габелок рассказал о позиции руководства относительно возможного вылета в Первую лигу.

– В прошлом году у «Металлиста 1925» сменилось руководство. В частности, вы говорили, что и после матча с «Днепром-1» руководители заходили в раздевалку. Сейчас чувствуете от владельцев поддержку или больше – требования и призывы подниматься вверх по таблице?

– Руководители поддерживают. Никто не паникует, все смотрят с позитивом. Я думаю, потому что они слушают тренера, что он им говорит. Они полностью поддерживают тренера. Все складывается так, что они еще не потеряли надежду на то, что мы останемся. Они в это верят. Поэтому только призывают. Конечно, заждались все побед, но руководители поддерживают.

– А говорит ли вам руководство клуба о том, какой план действий в случае вылета в Первую лигу? Все же, сейчас вы – в опасной зоне таблицы.

– Все понимают, что так может быть. Никто не исключает такой ход событий, что такое может быть. Но все равно все верят в то, что мы останемся. Все настраивают себя мыслями на то, что не хотят даже думать о вылете. Но понимание есть, все все равно надеются, работают для того, чтобы такого не было.

Ранее Артем Габелок рассказал о рисках тактики главного тренера «Металлиста 1925» Виктора Скрипника.

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Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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