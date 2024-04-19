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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Палмер 2 года хотел уйти. Что мы могли сделать?»
Англия
19 апреля 2024, 18:25 |
1700
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Жузеп ГВАРДИОЛА: «Палмер 2 года хотел уйти. Что мы могли сделать?»

Главный тренер «Манчестер Сити» объяснил, почему талантливый полузащитник был продан в «Челси»

19 апреля 2024, 18:25 |
1700
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Палмер 2 года хотел уйти. Что мы могли сделать?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола объяснил, почему английский полузащитник Коул Палмер осенью 2023 года был продан в лондонский «Челси»:

«Он два сезона просил отпустить его. Я сказал: «Оставайся». Он хотел уйти. Что мы могли сделать?! Он исключительный игрок с суперпотенциалом... Я не дал ему тех минут, которых он заслуживает, которые он сейчас имеет в «Челси».

В этом сезоне Коул Палмер провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 25 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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Коул Палмер Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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