Жузеп ГВАРДИОЛА: «Палмер 2 года хотел уйти. Что мы могли сделать?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола объяснил, почему английский полузащитник Коул Палмер осенью 2023 года был продан в лондонский «Челси»:

«Он два сезона просил отпустить его. Я сказал: «Оставайся». Он хотел уйти. Что мы могли сделать?! Он исключительный игрок с суперпотенциалом... Я не дал ему тех минут, которых он заслуживает, которые он сейчас имеет в «Челси».

В этом сезоне Коул Палмер провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 25 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.