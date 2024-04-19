Яремчука пока не ждать. Тренер Валенсии рассказал о ситуации форварда
Игроку нужно еще около двух недель
Наставник «Валенсии» Рубен Бараха подтвердил информацию испанских СМИ, которые указывали, что форвард Роман Яремчук из-за травмы ноги не вернется на поле в течение ближайших двух недель.
«Гайа и Яремчук играть не готовы, но они восстанавливаются по графику. Думаю, в течение двух недель мы поймем точно, когда оба смогут вернуться на поле», — сказал Бараха.
Очевидно, форвард сборной Украины пропустит важные матчи против «Бетиса» и «Барселоны», но должен быть в распоряжении тренера в мае.
В нынешнем сезоне Яремчук в Испании забил 4 гола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки могут попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25
В полуфиналах Лиги Европы сыграют: Марсель – Аталанта, Рома – Байер