Яремчука пока не ждать. Тренер Валенсии рассказал о ситуации форварда

Наставник «Валенсии» Рубен Бараха подтвердил информацию испанских СМИ, которые указывали, что форвард Роман Яремчук из-за травмы ноги не вернется на поле в течение ближайших двух недель.

«Гайа и Яремчук играть не готовы, но они восстанавливаются по графику. Думаю, в течение двух недель мы поймем точно, когда оба смогут вернуться на поле», — сказал Бараха.

Очевидно, форвард сборной Украины пропустит важные матчи против «Бетиса» и «Барселоны», но должен быть в распоряжении тренера в мае.

В нынешнем сезоне Яремчук в Испании забил 4 гола.