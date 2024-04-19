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  4. Яремчука пока не ждать. Тренер Валенсии рассказал о ситуации форварда
Испания
19 апреля 2024, 18:08 | Обновлено 19 апреля 2024, 18:24
484
0

Яремчука пока не ждать. Тренер Валенсии рассказал о ситуации форварда

Игроку нужно еще около двух недель

19 апреля 2024, 18:08 | Обновлено 19 апреля 2024, 18:24
484
0
Яремчука пока не ждать. Тренер Валенсии рассказал о ситуации форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Наставник «Валенсии» Рубен Бараха подтвердил информацию испанских СМИ, которые указывали, что форвард Роман Яремчук из-за травмы ноги не вернется на поле в течение ближайших двух недель.

«Гайа и Яремчук играть не готовы, но они восстанавливаются по графику. Думаю, в течение двух недель мы поймем точно, когда оба смогут вернуться на поле», — сказал Бараха.

Очевидно, форвард сборной Украины пропустит важные матчи против «Бетиса» и «Барселоны», но должен быть в распоряжении тренера в мае.

В нынешнем сезоне Яремчук в Испании забил 4 гола.

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Роман Яремчук Валенсия Рубен Бараха чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
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