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Сборная УКРАИНЫ
19 апреля 2024, 17:24 | Обновлено 19 апреля 2024, 17:25
143
0

РЕБРОВ: «Важно хорошо подготовиться к Евро-2024, чтобы показать нашу силу»

Главный тренер сборной Украины побывал на тренировке «Динамо»

19 апреля 2024, 17:24 | Обновлено 19 апреля 2024, 17:25
143
0
РЕБРОВ: «Важно хорошо подготовиться к Евро-2024, чтобы показать нашу силу»
ФК Динамо. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил одну из тренировок «Динамо» и ответил на вопросы журналистов.

- Ваш визит на базу неожиданный…

– Для вас он возможно неожиданный, но я всегда сюда заезжаю. Я живу рядом и мне очень приятно быть здесь. Сейчас важно наблюдать за сборниками, в каком они состоянии…

– Как считаете, сейчас, на финишной прямой сезона, «Динамо» находится на пике своей формы?

– Не знаю о пике формы, но мне очень нравится и игра «Шахтера», и игра «Динамо», в каком состоянии находятся игроки сборной. Это особенно важно, они показывают свою готовность в матчах. У нас перед Евро-2024 есть много информации, чтобы лучше подготовиться к старту на турнире.

– Остается полтора месяца до Евро-2024. Кроме отсутствия травм и наличия игровой практики, какие еще аспекты важны для сборников?

– Да все аспекты важны. Я считаю, что мы сделали важное дело для всей страны, но теперь нужно не просто ехать на Евро-2024, а достойно представлять наше государство. Очень важно и мне, и игрокам подготовиться, чтобы показать нашу силу.

- Андрей Ярмоленко не играл в матчах плей-офф из-за травмы. Сейчас он набирает форму, забивает, отдает передачи. Как вы оцените его кондиции?

– Я доволен, что он получает достаточно игровой практики после длительного отсутствия из-за травмы. Будем наблюдать не только за Андреем, а следить за всеми футболистами, выступающими в нашем чемпионате, а после его завершения уже будем смотреть на их состояние.

- Из того, что увидели на тренировке «Динамо», есть ли игроки, старания которых вы оценили больше всего?

- Я много езжу, смотрю за тренировками, так что я в принципе знаю, в каком состоянии находятся футболисты. Мне интересно наблюдать за тренировочным процессом.

- Можно ли ожидать новых лиц в сборной на Евро-2024?

– На это всегда можно надеяться. Но, к сожалению, у нас ограниченная заявка из 23 игроков, хотя мы рассчитывали, что будет 26. Это еще большая ответственность на игроках, ведь всего 23 места в сборной, и они должны максимально подготовиться, чтобы показать свои лучшие качества.

– То есть на товарищеских матчах новички могут быть, а в Германию уже поедут опытные исполнители?

– Я же сказал, что новички могут быть всегда. Кто мог подумать, что Бражко будет в нашей сборной в двух матчах плей-офф…

– Как будет проводиться распределение молодых игроков между национальной и молодежной сборной? Будет ли какой-нибудь разговор между тренерскими штабами, как вы будете расставлять приоритеты?

– Всегда в приоритете была национальная сборная. Спроси любого футболиста, где он хочет играть, и все скажут, что в национальной команде. Это лицо страны. А дальше уже разберемся с кандидатами в молодежную сборную.

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Сергей Ребров Динамо Киев тренировка Андрей Ярмоленко Владимир Бражко Евро-2024
Юрій Вишневський Источник: ФК Динамо Киев
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