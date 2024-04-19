Омбудсмен объяснил, почему направил письмо Шевченко

Представитель Уполномоченного по равным правам и свободам, правам национальных меньшинств, политическим и религиозным взглядам Михаил Спасов объяснил, почему направил письмо президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко:

«Закон об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека не предусматривает раскрытия информации по осуществлению производства. Однако скажу, что то письмо, которое появилось в СМИ, является аутентичным.

В нем содержатся данные, которые, к сожалению, всплыли и по которым можно установить заявителя. По его информации мы осуществляем проверку. Проверка осуществляется исключительно на основании тех данных, которые поступили в адрес секретариата Уполномоченного по правам человека.

Мы не утверждаем о наличии или отсутствии нарушения. Мы осуществляем проверку в виде обращения к президенту УАФ. Комментарии относительно дальнейших действий пока преждевременны. Сначала надо получить ответ от УАФ по той информации, которую мы спросили. На сегодня никаких ответов не поступало».

Напомним, письмо было отправлено из-за конфликта между Александром Шевченко и Евгенией Сагайдак. Конфликт заключается в том, что Александр Шевченко, возглавляющий комитет детско-юношеского футбола, собирался по своему усмотрению распоряжаться деньгами, которые сборная Украины заработала за выход на Евро-2024 (9,25 миллиона евро) и направить их на развитие футзала, а Евгения Сагайдак не позволила этого сделать, за что получила порцию словесных оскорблений и угроз.