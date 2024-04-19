ФОТО. Криштиану Роналду мило поздравил младшую дочь с днем рождения

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду тепло поздравил младшую дочь Беллу Эмеральду, которой исполнилось два года.

По такому случаю португалец опубликовал фотографию малышки на своей странице в Instagram, сопроводив подписью: «Поздравляем, любимая, мы тебя очень любим». Пост за сутки набрал более 4,5 млн лайков, многие подписчики отметили в комментариях, что девочка очень похожа на маму Джорджину Родригес.