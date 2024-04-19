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19 апреля 2024, 17:01 |
711
0

ФОТО. Криштиану Роналду мило поздравил младшую дочь с днем рождения

Белле Эмеральде исполнилось два года

19 апреля 2024, 17:01 |
711
0
ФОТО. Криштиану Роналду мило поздравил младшую дочь с днем рождения
Instagram. Криштиану Роналду с дочерью

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду тепло поздравил младшую дочь Беллу Эмеральду, которой исполнилось два года.

По такому случаю португалец опубликовал фотографию малышки на своей странице в Instagram, сопроводив подписью: «Поздравляем, любимая, мы тебя очень любим». Пост за сутки набрал более 4,5 млн лайков, многие подписчики отметили в комментариях, что девочка очень похожа на маму Джорджину Родригес.

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Криштиану Роналду дети день рождения фото
Юрій Вишневський Источник: Instagram
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