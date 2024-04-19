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  4. Владислав ЛУПАШКО: «Считаю, что мы победили справедливо»
Украина. Первая лига
19 апреля 2024, 16:42 |
246
0

Владислав ЛУПАШКО: «Считаю, что мы победили справедливо»

Главный тренер «Ингульца» прокомментировал победу над «Карпатами»

19 апреля 2024, 16:42 |
246
0
Владислав ЛУПАШКО: «Считаю, что мы победили справедливо»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер «Ингульца» Владислав Лупашко прокомментировал победу над львовскими «Карпатами» (2:1) в матче 5-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины:

«Считаю, что мы победили справедливо. Мы понимали, какой соперник нам противостоит. Наша команда пыталась играть в свой футбол, не отходить от него, доминировать во всех фазах игры, контролировать мяч – а без него пробовали играть агрессивно. Однако у игроков «Карпат» очень большое мастерство. Тот гол, который они забили – этому подтверждение.

Считаю, что осенью обе группы были равными. Я бы не сказал, что есть существенная разница между командами. Мы теряли очки и в первом круге. Когда ты создаешь четыре-пять моментов, то надо их реализовывать. Кто бы против тебя не играл, нужно раскрывать игру и создавать остроту. Против всех соперников мы стараемся диктовать свои условия на футбольном поле. Как все складывается, зависит только от нас, а не от соперника».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Первая лига Украины Ингулец Владислав Лупашко
Дмитро Вербинський Источник: ФК Карпаты Львов
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