Владислав ЛУПАШКО: «Считаю, что мы победили справедливо»

Главный тренер «Ингульца» Владислав Лупашко прокомментировал победу над львовскими «Карпатами» (2:1) в матче 5-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины:

«Считаю, что мы победили справедливо. Мы понимали, какой соперник нам противостоит. Наша команда пыталась играть в свой футбол, не отходить от него, доминировать во всех фазах игры, контролировать мяч – а без него пробовали играть агрессивно. Однако у игроков «Карпат» очень большое мастерство. Тот гол, который они забили – этому подтверждение.

Считаю, что осенью обе группы были равными. Я бы не сказал, что есть существенная разница между командами. Мы теряли очки и в первом круге. Когда ты создаешь четыре-пять моментов, то надо их реализовывать. Кто бы против тебя не играл, нужно раскрывать игру и создавать остроту. Против всех соперников мы стараемся диктовать свои условия на футбольном поле. Как все складывается, зависит только от нас, а не от соперника».