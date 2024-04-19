Артем ГАБЕЛОК: «Ромб Скрипника работает, но не в борьбе за выживание»

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Артем Габелок рассказал о рисках тактики главного тренера команды Виктора Скрипника.

– В конце ноября-начале декабря команду преследовала серия неудач и вы в шутку говорили, что у команды – коричневая полоса. Во второй части сезона еще не было побед. Можно ли сказать, что эта полоса преследует команду?

– Да, но понимаете, когда я тогда это сказал, так плохо, как сейчас, еще не было. Тогда были некоторые проблемы, где-то нам не везло, где-то игроки выпадали травмированные. Были какие-то объяснения, поэтому я не делал из этого какой-то паники. Понимал, что мы все исправим, если будем работать дальше. Сейчас немного ситуация изменилась, у нас новый тренер, новые игроки и новая схема. На это нужно время. Сейчас результаты не очень... С командами, с которыми мы в первой части брали очки, – «Минай», «Рух», – сейчас мы им уступили.

Сейчас у нас ситуация сложнее, потому что новая схема, новый тренер, новые игроки и нужно время, чтобы пошел результат. Всем нужно сыграться. Каждый иногда играет на других позициях, поэтому нужно время. А времени у нас нет, ведь ситуация такова, что мы находимся на предпоследнем месте таблицы. Мы в красной зоне. Мы рискуем. Хотя сейчас уже как-то стабилизировалось все. Я считаю, что мы стали лучше играть и понимать друг друга. Ребята уже больше понимают, что им делать на поле. Добыли две ничьи, мы уже как-то лучше выглядим, чем это было сначала, когда был матч с «Минаем». С «Динамо тоже были какие-то недоразумения в тактической схеме. Мы общались, разговаривали. Пришли к мысли, что сейчас больше осознаем то, что нам надо делать.

– Вы упомянули за схему нового тренера. Виктора Скрипника ассоциируют с его тактикой ромба. Насколько трудно выполнять требования тренера?

– Это очень рискованная схема в плане оборонительных действий, потому что мы оставляем защитников играть один на один с нападающими. Это очень рискованно. А у нас сейчас такая ситуация в таблице, что рисковать для нас – не очень правильно. На мой взгляд, эта схема работает, но не в тот момент, когда команда может вылететь. И нам надо более надежно играть, потому что это, повторюсь, рискованная схема.