Ярослав КАРАБИН: «Сейчас Минай стал гораздо более опасной командой»

Нападающий львовского «Руха» Ярослав Карабин поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против «Миная»:

«Команда с хорошим настроением готовится к матчу с «Минаем» – мы настроены только на победу. Сейчас у нас проходит стандартный недельный цикл подготовки.

Если сравнивать, как играл «Минай» в первой части сезона и как играет сейчас, то теперь это гораздо более острая и опасная команда. Они начали много забивать и демонстрируют интересный игровой рисунок, в частности хорошо атакуют флангами.

Закарпатцы борются за выживание и будут играть дома, поэтому это будет непростой для нас поединок. Но «Рух» привык к такому давлению и имеет хорошую победную серию в выездных матчах – ее следует продолжать и получать положительный результат».

Матч «Минай» – «Рух» состоится 22 апреля в 13:00 по киевскому времени.