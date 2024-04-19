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  4. Ярослав КАРАБИН: «Сейчас Минай стал гораздо более опасной командой»
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 15:42 |
87
1

Ярослав КАРАБИН: «Сейчас Минай стал гораздо более опасной командой»

Нападающий «Руха» поделился ожиданиями от матча против «Миная»

19 апреля 2024, 15:42 |
87
1
Ярослав КАРАБИН: «Сейчас Минай стал гораздо более опасной командой»
ФК Рух. Ярослав Карабин

Нападающий львовского «Руха» Ярослав Карабин поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против «Миная»:

«Команда с хорошим настроением готовится к матчу с «Минаем» – мы настроены только на победу. Сейчас у нас проходит стандартный недельный цикл подготовки.

Если сравнивать, как играл «Минай» в первой части сезона и как играет сейчас, то теперь это гораздо более острая и опасная команда. Они начали много забивать и демонстрируют интересный игровой рисунок, в частности хорошо атакуют флангами.

Закарпатцы борются за выживание и будут играть дома, поэтому это будет непростой для нас поединок. Но «Рух» привык к такому давлению и имеет хорошую победную серию в выездных матчах – ее следует продолжать и получать положительный результат».

Матч «Минай» – «Рух» состоится 22 апреля в 13:00 по киевскому времени.

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Ярослав Карабин Рух Львов Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай - Рух
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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Комментарии 1
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Нехай щастить
У Миная головне завдання це пробитися в перехідні матчі.Металіст 1926 ,Оболонь і Верес теж як мінімум на це розраховують.Тим цікавіша боротьба 
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