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Испания
19 апреля 2024, 15:10 | Обновлено 19 апреля 2024, 15:13
1249
0

ФОТО. Лунин или Кепа лучше? Реал показал работу своих вратарей

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19 апреля 2024, 15:10 | Обновлено 19 апреля 2024, 15:13
1249
0
ФОТО. Лунин или Кепа лучше? Реал показал работу своих вратарей
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» показал фото украинского голкипера Андрея Лунина и его испанского коллеги Кепы Аррисабалаги, запечатлев их в схожем ракурсе – при игре на выходе.

Напомним, 17 апреля «Реал» в Англии сумел обыграть «Манчестер Сити» в серии пенальти в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (основное время – 1:1, пенальти – 4:3) и стал участником полуфинала. Героем 11-метровых стал Лунин, который парировал два удара.

21 апреля в очередном туре Ла Лиги «Реал» примет на своем поле «Барселону», начало матча – в 22:00.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Юрій Остроумов Источник: ФК Реал Мадрид
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