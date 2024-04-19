ФОТО. Лунин или Кепа лучше? Реал показал работу своих вратарей
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Мадридский «Реал» показал фото украинского голкипера Андрея Лунина и его испанского коллеги Кепы Аррисабалаги, запечатлев их в схожем ракурсе – при игре на выходе.
Напомним, 17 апреля «Реал» в Англии сумел обыграть «Манчестер Сити» в серии пенальти в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (основное время – 1:1, пенальти – 4:3) и стал участником полуфинала. Героем 11-метровых стал Лунин, который парировал два удара.
21 апреля в очередном туре Ла Лиги «Реал» примет на своем поле «Барселону», начало матча – в 22:00.
🧤 @AndreyLunin13— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 19, 2024
🧤 @kepa_46#RMCity pic.twitter.com/Uohzq9fQS6
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