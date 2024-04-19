ФОТО. Лунин или Кепа лучше? Реал показал работу своих вратарей

Мадридский «Реал» показал фото украинского голкипера Андрея Лунина и его испанского коллеги Кепы Аррисабалаги, запечатлев их в схожем ракурсе – при игре на выходе.

Напомним, 17 апреля «Реал» в Англии сумел обыграть «Манчестер Сити» в серии пенальти в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (основное время – 1:1, пенальти – 4:3) и стал участником полуфинала. Героем 11-метровых стал Лунин, который парировал два удара.

21 апреля в очередном туре Ла Лиги «Реал» примет на своем поле «Барселону», начало матча – в 22:00.