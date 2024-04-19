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  4. Ига Свёнтек – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 апреля 2024, 14:13 |
72
0

Ига Свёнтек – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Штутгарте

19 апреля 2024, 14:13 |
72
0
Ига Свёнтек – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

19 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/4 финала полька сыграет против британки Эммы Радукану (№303 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Вондроушова – Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, британка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Елены Рыбакиной (№4 WTA) или Жасмин Паолини (№14 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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