Ига Свёнтек – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/4 финала полька сыграет против британки Эммы Радукану (№303 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Вондроушова – Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, британка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Елены Рыбакиной (№4 WTA) или Жасмин Паолини (№14 WTA).

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