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Испания
19 апреля 2024, 14:17 | Обновлено 19 апреля 2024, 14:18
221
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги продлил контракт с главным тренером

Клаудио Хиральдес возглавляет «Сельту» с марта

19 апреля 2024, 14:17 | Обновлено 19 апреля 2024, 14:18
221
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги продлил контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Хиральдес

Испанская «Сельта» на своем официальном сайте сообщила о продлении контракт с главным тренером Клаудио Хиральдесом до лета 2025 года.

Несмотря на не самые убедительные результаты (команда из Виго опережает идущий в зоне вылета «Кадис» всего на три очка), руководство клуба довольно работой специалиста и видит его у руля команды в следующем сезоне, независимо от дивизиона.

Добавим, что Хиральдес возглавил «Сельту» месяц назад, в марте, сменив на посту Рафаэля Бенитеса. Под его руководством команда из Виго провела три матча, по разу победив, проиграв и сыграв вничью.

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Юрій Вишневський Источник: ФК Сельта
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