ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги продлил контракт с главным тренером

Испанская «Сельта» на своем официальном сайте сообщила о продлении контракт с главным тренером Клаудио Хиральдесом до лета 2025 года.

Несмотря на не самые убедительные результаты (команда из Виго опережает идущий в зоне вылета «Кадис» всего на три очка), руководство клуба довольно работой специалиста и видит его у руля команды в следующем сезоне, независимо от дивизиона.

Добавим, что Хиральдес возглавил «Сельту» месяц назад, в марте, сменив на посту Рафаэля Бенитеса. Под его руководством команда из Виго провела три матча, по разу победив, проиграв и сыграв вничью.