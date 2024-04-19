ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги продлил контракт с главным тренером
Клаудио Хиральдес возглавляет «Сельту» с марта
Испанская «Сельта» на своем официальном сайте сообщила о продлении контракт с главным тренером Клаудио Хиральдесом до лета 2025 года.
Несмотря на не самые убедительные результаты (команда из Виго опережает идущий в зоне вылета «Кадис» всего на три очка), руководство клуба довольно работой специалиста и видит его у руля команды в следующем сезоне, независимо от дивизиона.
Добавим, что Хиральдес возглавил «Сельту» месяц назад, в марте, сменив на посту Рафаэля Бенитеса. Под его руководством команда из Виго провела три матча, по разу победив, проиграв и сыграв вничью.
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