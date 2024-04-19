КЛОПП – о форме Салаха: «Меня не беспокоит это, все промахиваются»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о текущей форме нападающего «красных» Мохамеда Салаха.

Египтянин забил единственный гол в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» (1:0), но мерсисайдцы по сумме двух встреч уступили итальянской команде – 1:3.

«Беспокоит ли меня форма Салаха? Не особо. Все нападающие промахиваются, каждый проходит через это. И Мо должен будет пройти. Салах — один из самых опытных игроков нашей команды. Дело ведь не в том, что он только сейчас стал упускать моменты. Он отлично реализовал пенальти, а в следующей ситуации не воспользовался своим шансом, ему не повезло, но случилось такое не в первый раз», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».