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  4. КЛОПП – о форме Салаха: «Меня не беспокоит это, все промахиваются»
Лига Европы
19 апреля 2024, 13:39 |
396
0

КЛОПП – о форме Салаха: «Меня не беспокоит это, все промахиваются»

Наставник мерсисайдцев продолжает доверять форварду

19 апреля 2024, 13:39 |
396
0
КЛОПП – о форме Салаха: «Меня не беспокоит это, все промахиваются»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о текущей форме нападающего «красных» Мохамеда Салаха.

Египтянин забил единственный гол в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» (1:0), но мерсисайдцы по сумме двух встреч уступили итальянской команде – 1:3.

«Беспокоит ли меня форма Салаха? Не особо. Все нападающие промахиваются, каждый проходит через это. И Мо должен будет пройти. Салах — один из самых опытных игроков нашей команды. Дело ведь не в том, что он только сейчас стал упускать моменты. Он отлично реализовал пенальти, а в следующей ситуации не воспользовался своим шансом, ему не повезло, но случилось такое не в первый раз», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах Лига Европы Аталанта
Юрій Вишневський Источник: ФК Ливерпуль
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