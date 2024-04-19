Ангелина Калинина – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В матче 1/4 финала третья сеяная украинка сыграет против пятой сеяной Мирры Андреевой (№43 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Русе – Гарсия. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Аранчи Рус (№53 WTA) или Магды Линетт (№60 WTA).

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