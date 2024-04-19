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  4. Ангелина Калинина – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 апреля 2024, 13:31 |
334
0

Ангелина Калинина – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Руане

19 апреля 2024, 13:31 |
334
0
Ангелина Калинина – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

19 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В матче 1/4 финала третья сеяная украинка сыграет против пятой сеяной Мирры Андреевой (№43 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Русе – Гарсия. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Аранчи Рус (№53 WTA) или Магды Линетт (№60 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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