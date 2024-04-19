Евгений БАНАДА: «Пока не готов на все сто процентов»

Полузащитник ривненского «Вереса» Евгений Банада накануне матча 25-го тура УПЛ против «Днепра-1» рассказал о своем состоянии после травмы задней поверхности бедра:

«Во время благотворительного матча в немецком Эссене почувствовал дискомфорт. Позже врачи диагностировали надрыв задней поверхности бедра. Сейчас чувствую себя уже хорошо, полностью восстановился после повреждения. Впрочем, чувствую, что пока не готов на все сто процентов. Только вливаюсь в тренировочный процесс.

После поражения в Черкассах вся команда была расстроена. Но сейчас очень нужно забыть о той неудаче и максимально настроиться на домашний матч с «Днепром-1». Готовимся к хорошей игре с сильным соперником. В составе «Днепра-1» много индивидуально сильных и квалифицированных футболистов. Поэтому, будет непросто.

По принципиальности – да, я родился в Никополе, в Днепропетровской области. Но не считаю «Днепр-1» принципиальным соперником. Слежу за матчами днепрян, как и за остальными командами в чемпионате».

Матч «Верес» – «Днепр-1» состоится 21 апреля в 13:00 по киевскому времени.