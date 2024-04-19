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  4. Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы разочарованы, потому что хотели выиграть Лигу Европы»
Лига Европы
19 апреля 2024, 13:45 |
293
1

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы разочарованы, потому что хотели выиграть Лигу Европы»

Защитник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Аталантой»

19 апреля 2024, 13:45 |
293
1
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы разочарованы, потому что хотели выиграть Лигу Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Аталантой» (1:0), которая не спасла мерсисайдцев от вылета из Лиги Европы – 1:3 по сумме двух матчей:

«Надо отдать должное «Аталанте». Жаль было нанесено на прошлой неделе, когда мы были очень слабы, а у них была идеальная игра. Они заслужили на то, чтобы пройти дальше, а мы сделали это слишком сложным для себя. Это была отличная игра, и мы выиграли, но это не очень похоже на победу. Мы вылетели.

Порой, возможно, мы хотели этого слишком быстро. Все очень хотели забить второй и, в конце концов, третий мяч. В первом тайме мы превосходили их и создавали моменты. Второй гол мог многое изменить. Мы разочарованы, потому что очень хотели выиграть соревнования. Сегодня было так много положительных моментов, но вылететь – это плохое ощущение».

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Аталанта Лига Европы
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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Saar
Лузери! І Прем єр-Ліги вам не бачити! 
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