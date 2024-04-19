Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Случилось недоразумение. Арендованному динамовцу не будут делать операцию
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 13:21 |
1349
0

Случилось недоразумение. Арендованному динамовцу не будут делать операцию

Антон Боль травмирован, но восстанавливается согласно рекомендациям врачей

19 апреля 2024, 13:21 |
1349
0
Случилось недоразумение. Арендованному динамовцу не будут делать операцию
ФК Заря. Антон Боль (по центру)

Защитник луганской «Зари» Антон Боль, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», опроверг информацию о своей предстоящей операции на колене:

«У меня к Вам нет вопросов относительно информации о травме, из-за которой я не мог играть в матче против «Черноморца», и сегодня против «Шахтера». Просто мы с Вами не объяснились относительно того момента, который касается только операции.

Поэтому теперь, пользуясь случаем, я хотел бы сказать болельщикам «Зари», что со мной все в порядке, травма есть, но я восстанавливаюсь согласно рекомендациям врачей. В игре с «Днепром-1» был для меня неприятный момент, когда я пошел на мяч и вышел стык с соперником. Однако все обошлось. Сейчас ни о какой операции речь не идет.

Через пару дней я возвращаюсь к тренировкам. Надеюсь, что в следующей игре против «Шахтера» во Львове я уже буду готов сыграть».

По теме:
Евгений БАНАДА: «Пока не готов на все сто процентов»
Главный тренер Жироны рассказал, сможет ли Цыганков сыграть с Кадисом
Прикарпатье – Полтава, Карпаты – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Антон Боль травма травма колена
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даниэле ДЕ РОССИ: «Было нелегко. Милан – сильная команда»
Футбол | 19 апреля 2024, 05:25 2
Даниэле ДЕ РОССИ: «Было нелегко. Милан – сильная команда»
Даниэле ДЕ РОССИ: «Было нелегко. Милан – сильная команда»

Наставник «волков» рад триумфу своих подопечных

ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
Футбол | 18 апреля 2024, 19:37 0
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити

Украинский вратарь выиграл серию пенальти в матче с «Манчестер Сити»

«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
Футбол | 18.04.2024, 18:58
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
Никакой Баварии. Нагельсманн продлит контракт со сборной Германии
Футбол | 19.04.2024, 12:07
Никакой Баварии. Нагельсманн продлит контракт со сборной Германии
Никакой Баварии. Нагельсманн продлит контракт со сборной Германии
Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2024
Футбол | 18.04.2024, 13:30
Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2024
Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
18.04.2024, 00:28 17
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
18.04.2024, 02:05 4
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12 1
Футбол
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
18.04.2024, 06:30 16
Футбол
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
17.04.2024, 18:16 6
Футбол
ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»
ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»
18.04.2024, 02:30 1
Футбол
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
18.04.2024, 07:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем