Случилось недоразумение. Арендованному динамовцу не будут делать операцию

Защитник луганской «Зари» Антон Боль, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», опроверг информацию о своей предстоящей операции на колене:

«У меня к Вам нет вопросов относительно информации о травме, из-за которой я не мог играть в матче против «Черноморца», и сегодня против «Шахтера». Просто мы с Вами не объяснились относительно того момента, который касается только операции.

Поэтому теперь, пользуясь случаем, я хотел бы сказать болельщикам «Зари», что со мной все в порядке, травма есть, но я восстанавливаюсь согласно рекомендациям врачей. В игре с «Днепром-1» был для меня неприятный момент, когда я пошел на мяч и вышел стык с соперником. Однако все обошлось. Сейчас ни о какой операции речь не идет.

Через пару дней я возвращаюсь к тренировкам. Надеюсь, что в следующей игре против «Шахтера» во Львове я уже буду готов сыграть».