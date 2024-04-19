ITF19 апреля 2024, 12:55 | Обновлено 19 апреля 2024, 14:01
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Дарья Снигур – Виктория Кан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Кальви
19 апреля 2024, 12:55 | Обновлено 19 апреля 2024, 14:01
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18 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).
В матче 1/4 финала первая сеяная украинка сыграет против Виктории Кан (№771 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 13:05 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Нигины Абдураимовой (№239 WTA) или Линды Климовичовой (№283 WTA).
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