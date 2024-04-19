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ITF
19 апреля 2024, 12:55 | Обновлено 19 апреля 2024, 14:01
468
0

Дарья Снигур – Виктория Кан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Кальви

19 апреля 2024, 12:55 | Обновлено 19 апреля 2024, 14:01
468
0
Дарья Снигур – Виктория Кан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

18 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В матче 1/4 финала первая сеяная украинка сыграет против Виктории Кан (№771 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 13:05 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Нигины Абдураимовой (№239 WTA) или Линды Климовичовой (№283 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Виктория Кан смотреть онлайн Дарья Снигур ITF Кальви
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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