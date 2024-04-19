Марта Костюк – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Штутгарте
19 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).
В матче 1/4 финала украинка сыграет против третьей сеяной американки Коко Гофф (№3 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Свёнтек – Радукану. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Маркеты Вондроушовой (№8 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).
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