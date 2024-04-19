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  4. Марта Костюк – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 апреля 2024, 12:47 | Обновлено 19 апреля 2024, 14:05
827
3

Марта Костюк – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Штутгарте

19 апреля 2024, 12:47 | Обновлено 19 апреля 2024, 14:05
827
3
Марта Костюк – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/4 финала украинка сыграет против третьей сеяной американки Коко Гофф (№3 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Свёнтек – Радукану. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Маркеты Вондроушовой (№8 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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sv_2000
Матч покажуть на Megogo.... Це дуже добре
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0
sv_2000
Цікавий склад чвертьфіналістів, майже ідеальний. Топ 4 у повному складі, чудова Маркетта, Паоліні теж топ. Плюс дві молоді тенісистки, від яких я чекаю великого прориву найближчим часом. Трохи смердить від нейтрального стегозавру, але, гадаю, сьогодні Маркета вирішить це питання))
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0
Олександр Науменко
Саме той матч для доказу своєї топовості.
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0
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