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  4. Вратарь Астон Виллы получил две желтые карточки в матче ЛК и не был удален
Лига конференций
19 апреля 2024, 12:36 |
652
0

Вратарь Астон Виллы получил две желтые карточки в матче ЛК и не был удален

Самое удивительное, что никакого подвоха здесь нет

19 апреля 2024, 12:36 |
652
0
Вратарь Астон Виллы получил две желтые карточки в матче ЛК и не был удален
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская «Астон Вилла» вышла в полуфинал Лиги конференций, одержав победу над «Лиллем» в серии послематчевых пенальти (4:3).

Основное время игры завершилось со счетом 2:1, как и первая встреча противостояния.

Дискуссионный момент произошел во время самой серии пенальти. Вратарь английской команды Эмилиано Мартинес получил за провокации желтую карточку, которая стала для него второй в игре. Первую он получил на 39-й минуте за задержку игры.

Но аргентинец не был удален, потому что, согласно пункту 10 международных правил футбола, желтые карточки обнуляются перед пробитием серии пенальти.

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Эмилиано Мартинес Астон Вилла предупреждение (желтая карточка) Лига конференций Лилль серия пенальти
Юрій Вишневський Источник: Goal.com
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