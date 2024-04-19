Вратарь Астон Виллы получил две желтые карточки в матче ЛК и не был удален

Английская «Астон Вилла» вышла в полуфинал Лиги конференций, одержав победу над «Лиллем» в серии послематчевых пенальти (4:3).

Основное время игры завершилось со счетом 2:1, как и первая встреча противостояния.

Дискуссионный момент произошел во время самой серии пенальти. Вратарь английской команды Эмилиано Мартинес получил за провокации желтую карточку, которая стала для него второй в игре. Первую он получил на 39-й минуте за задержку игры.

Но аргентинец не был удален, потому что, согласно пункту 10 международных правил футбола, желтые карточки обнуляются перед пробитием серии пенальти.