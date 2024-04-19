СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 апреля

В пятницу, 19 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Аль-Наср – Аль-Файха

1.37 – 5.10 – 6.50

21:45 Кальяри – Ювентус

5.17 – 3.71 – 1.81

22:00 Атлетик – Гранада

1.29 – 6.31 – 12.60

КИБЕРСПОРТ

18:30 Monte – OG

1.76 – 2.01

19:00 paiN Gaming – MIBR

2.40 – 1.54