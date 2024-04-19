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19 апреля 2024, 12:24 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

19 апреля 2024, 12:24 |
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0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В пятницу, 19 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Аль-Наср – Аль-Файха

Ggbet 1.37 – 5.10 – 6.50

21:45 Кальяри – Ювентус

Ggbet 5.17 – 3.71 – 1.81

22:00 Атлетик – Гранада

Ggbet 1.29 – 6.31 – 12.60

КИБЕРСПОРТ

18:30 Monte – OG

Ggbet 1.76 – 2.01

19:00 paiN Gaming – MIBR

Ggbet 2.40 – 1.54

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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