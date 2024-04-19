Другие новости19 апреля 2024, 12:24 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
19 апреля 2024, 12:24 |
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В пятницу, 19 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Аль-Наср – Аль-Файха
21:45 Кальяри – Ювентус
22:00 Атлетик – Гранада
КИБЕРСПОРТ
18:30 Monte – OG
19:00 paiN Gaming – MIBR
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