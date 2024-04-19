«Смертельно больной» фанат попросил Де Росси выиграть Лигу Европы

Перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы между «Миланом» и «Ромой» один из итальянских фанатов позвонил на радиопередачу, представился Эдоардо, и признался, что смертельно болен и что у него назначена процедура эвтаназии на 22 мая.

Именно в этот день состоится, согласно календарю, финал Лиги Европы, и болельщик попросил передать римской «Роме» и главному тренеру команды Даниэле Де Росси, что перед смертью он очень хочет увидеть триумф своей любимой команды в еврокубке.

Эта история дошла до Де Росси. «Мы можем пообещать ему, что проявим полную самоотдачу, он глубоко растрогал нас. Клуб разыскивает его, если он не желает сохранить анонимность. Мы также связались с радиостанцией, чтобы понять, кто он такой, и иметь возможность выполнить его просьбу. Мы даже не знаем, как себя вести, потому что это очень щепетильный вопрос. Но мы не можем его найти, и если он хочет связаться с нами, то мы здесь», – отреагировал наставник «волков».

Впрочем, горе-болельщику хватило мужества позвонить на ту же радиопередачу через пару дней и признаться, что он преувеличил свои проблемы. «Мы живем в обществе, где, если вы больны, вам, вероятно, приходится жалеть себя. Если вы смеетесь и шутите, то создается ощущение, что вы не страдаете. Если я и допустил ошибку, то в том, что сказал, что моя болезнь смертельная, но я исправляюсь. Болезнь не смертельная, но хроническая и неизлечимая, я живу с ней уже много лет и вынужден уехать за границу для экспериментального лечения. Я не думал, что это привлечет столько внимания. Я сделал это, потому что меня рассмешило то, что даже в такой болезненной ситуации мои первые мысли почти всегда были о «Роме», – признался мужчина.