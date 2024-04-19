Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Металлист 1925 – Оболонь
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 10:50 |
163
0

Где смотреть онлайн матч Металлист 1925 – Оболонь

Смотрите 22 апреля в 15:30 матч 25-го тура УПЛ

19 апреля 2024, 10:50 |
163
0
Где смотреть онлайн матч Металлист 1925 – Оболонь
УПЛ

В понедельник, 22 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Оболонь».

Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 25-го тура «Металлист 1925» занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков. «Оболонь» занимает 13-ю строчку, сыграв 24 матча и набрав 20 очков.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Металлист 1925 – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч УПЛ Минай – Рух
Минай – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
Футбол | 18 апреля 2024, 19:37 0
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити

Украинский вратарь выиграл серию пенальти в матче с «Манчестер Сити»

Лунин не заслужил? Украинский вратарь не попал в символическую команду ЛЧ
Футбол | 18 апреля 2024, 15:31 16
Лунин не заслужил? Украинский вратарь не попал в символическую команду ЛЧ
Лунин не заслужил? Украинский вратарь не попал в символическую команду ЛЧ

Место в воротах символической команды занял Мануэль Нойер

ВИДЕО. Сэйв Трубина вошел в топ-5 лучших дня в Лиге Европы
Футбол | 19.04.2024, 05:02
ВИДЕО. Сэйв Трубина вошел в топ-5 лучших дня в Лиге Европы
ВИДЕО. Сэйв Трубина вошел в топ-5 лучших дня в Лиге Европы
Марсель – Бенфика – 1:0 (пен. 4:2). Как Трубин проиграл серию. Видеообзор
Футбол | 19.04.2024, 06:23
Марсель – Бенфика – 1:0 (пен. 4:2). Как Трубин проиграл серию. Видеообзор
Марсель – Бенфика – 1:0 (пен. 4:2). Как Трубин проиграл серию. Видеообзор
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
Хоккей | 18.04.2024, 16:46
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
17.04.2024, 22:27
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50 2
Футбол
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
17.04.2024, 18:16 6
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12 1
Футбол
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
18.04.2024, 06:30 16
Футбол
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
18.04.2024, 07:21 9
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем