Где смотреть онлайн матч Металлист 1925 – Оболонь

В понедельник, 22 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Оболонь».

Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 25-го тура «Металлист 1925» занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков. «Оболонь» занимает 13-ю строчку, сыграв 24 матча и набрав 20 очков.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV