Украина. Премьер лига19 апреля 2024, 10:50 |
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Где смотреть онлайн матч Металлист 1925 – Оболонь
Смотрите 22 апреля в 15:30 матч 25-го тура УПЛ
19 апреля 2024, 10:50 |
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В понедельник, 22 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Оболонь».
Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 15:30.
К началу 25-го тура «Металлист 1925» занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков. «Оболонь» занимает 13-ю строчку, сыграв 24 матча и набрав 20 очков.
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
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