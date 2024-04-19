Наполи может пригласить экс-тренера Ромы и Милана
Винченцо Монтелла может покинуть сборную Турции
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис начал рассматривать новую кандидатуру на пост главного тренера команды на следующий сезон. По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, речь идет о Винченцо Монтелле.
Сообщается, что на днях Де Лаурентис встречался с Монтеллой в Риме, они обсуждали возможное сотрудничество.
Напомним, с сентября 2023 года Монтелла возглавляет сборную Турции. На клубном уровне 49-летний специалист работал с «Ромой», «Фиорентиной», «Сампдорией», «Катаньей», «Севильей» и «Адана Демирспором».
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