Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи может пригласить экс-тренера Ромы и Милана
Италия
19 апреля 2024, 11:15 | Обновлено 19 апреля 2024, 11:16
305
0

Наполи может пригласить экс-тренера Ромы и Милана

Винченцо Монтелла может покинуть сборную Турции

19 апреля 2024, 11:15 | Обновлено 19 апреля 2024, 11:16
305
0
Наполи может пригласить экс-тренера Ромы и Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Монтелла

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис начал рассматривать новую кандидатуру на пост главного тренера команды на следующий сезон. По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, речь идет о Винченцо Монтелле.

Сообщается, что на днях Де Лаурентис встречался с Монтеллой в Риме, они обсуждали возможное сотрудничество.

Напомним, с сентября 2023 года Монтелла возглавляет сборную Турции. На клубном уровне 49-летний специалист работал с «Ромой», «Фиорентиной», «Сампдорией», «Катаньей», «Севильей» и «Адана Демирспором».

По теме:
Стало известно, когда Н’Дика вернется в игру после потери сознания
Наполи может вернуть своего бывшего защитника из Баварии
В Шахтере признались, за какую сумму были готовы продать Судакова зимой
Аурелио Де Лаурентис Винченцо Монтелла Наполи сборная Турции по футболу
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вест Хэм – Байер – 1:1. Сравняли счет и установили рекорд. Видео голов
Футбол | 19 апреля 2024, 04:23 0
Вест Хэм – Байер – 1:1. Сравняли счет и установили рекорд. Видео голов
Вест Хэм – Байер – 1:1. Сравняли счет и установили рекорд. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка четвертьфинала Лиги Европы

Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
Футбол | 18 апреля 2024, 13:54 2
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали

Украинский вратарь думает только о «королевском клубе»

Таблица УПЛ. Шахтер увеличил отрыв от конкурентов после победы над Зарей
Футбол | 19.04.2024, 06:45
Таблица УПЛ. Шахтер увеличил отрыв от конкурентов после победы над Зарей
Таблица УПЛ. Шахтер увеличил отрыв от конкурентов после победы над Зарей
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
Футбол | 18.04.2024, 18:58
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
Лунин получил высокое признание за невероятный перфоманс в игре с Ман Сити
Футбол | 18.04.2024, 10:51
Лунин получил высокое признание за невероятный перфоманс в игре с Ман Сити
Лунин получил высокое признание за невероятный перфоманс в игре с Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 4
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 8
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
17.04.2024, 22:27
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12 1
Футбол
Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
18.04.2024, 08:35 5
Футбол
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
18.04.2024, 08:22 2
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
18.04.2024, 02:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем