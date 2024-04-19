Наполи может пригласить экс-тренера Ромы и Милана

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис начал рассматривать новую кандидатуру на пост главного тренера команды на следующий сезон. По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, речь идет о Винченцо Монтелле.

Сообщается, что на днях Де Лаурентис встречался с Монтеллой в Риме, они обсуждали возможное сотрудничество.

Напомним, с сентября 2023 года Монтелла возглавляет сборную Турции. На клубном уровне 49-летний специалист работал с «Ромой», «Фиорентиной», «Сампдорией», «Катаньей», «Севильей» и «Адана Демирспором».