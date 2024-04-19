Немецкие команды повторили свое достижение 29-летней давности в еврокубках

По итогам ответных матчей 1/4 финала еврокубковых турниров в полуфинальную стадию пробились три клуба немецкой Бундеслиги – «Бавария» и дортмундская «Боруссия» в Лиге чемпионов, а также «Байер» в Лиге Европы.

Это произошло впервые с сезона-1994/1995, когда подобного добились те же команды. Отметим, что «Бавария» сыграет с «Реалом» и «Боруссия» сойдется с ПСЖ в Лиге чемпионов, а «Байер» сразится с «Ромой» в Лиге Европы.

В то же время антидостижение в активе английских клубов, которые не сыграют в полуфиналах Лиги чемпионов и Лиги Европы впервые с сезона-2014/2015. Напомним, «Манчестер Сити» и «Арсенал» вылетели от «Реала» и «Баварии» в Лиге чемпионов, а «Ливерпуль» и «Вест Хэм» не смогли пройти «Аталанту» и «Байер» в Лиге Европы. Единственным представителем Англии остается «Астон Вилла», которая продолжает борьбу за трофей Лиги конференций.