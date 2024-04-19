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Лига чемпионов
19 апреля 2024, 10:54 | Обновлено 19 апреля 2024, 11:15
1220
4

Немецкие команды повторили свое достижение 29-летней давности в еврокубках

А английские команды впервые с 2015 года не пробились в полуфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы

19 апреля 2024, 10:54 | Обновлено 19 апреля 2024, 11:15
1220
4
Немецкие команды повторили свое достижение 29-летней давности в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам ответных матчей 1/4 финала еврокубковых турниров в полуфинальную стадию пробились три клуба немецкой Бундеслиги – «Бавария» и дортмундская «Боруссия» в Лиге чемпионов, а также «Байер» в Лиге Европы.

Это произошло впервые с сезона-1994/1995, когда подобного добились те же команды. Отметим, что «Бавария» сыграет с «Реалом» и «Боруссия» сойдется с ПСЖ в Лиге чемпионов, а «Байер» сразится с «Ромой» в Лиге Европы.

В то же время антидостижение в активе английских клубов, которые не сыграют в полуфиналах Лиги чемпионов и Лиги Европы впервые с сезона-2014/2015. Напомним, «Манчестер Сити» и «Арсенал» вылетели от «Реала» и «Баварии» в Лиге чемпионов, а «Ливерпуль» и «Вест Хэм» не смогли пройти «Аталанту» и «Байер» в Лиге Европы. Единственным представителем Англии остается «Астон Вилла», которая продолжает борьбу за трофей Лиги конференций.

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Бавария Боруссия Дортмунд Байер Манчестер Сити Вест Хэм Ливерпуль Арсенал Лондон
Юрій Вишневський Источник: Bayern & Germany
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Марина Полоз
Виправилися з текстом... Тепер молодці! 
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0
Xvalenok03
Зато в 1979/80 годах в кубке уефа в полуфинале играли только одни немецкие команды. Четыре команды. И в одном кубке, а не суммарно в двух.
Вот это достижение.
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0
Марина Полоз
Вибачте, а "Астон Вілла" яку країну представляє у півфіналі Ліги Конференцій?  Якщо мова про Лігу Чемпіонів і Лігу Європи, то так і треба писати, а якщо мова про "єврокубки", то у півфіналі гратиме англійський клуб. ))
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0
Nick.Grabowski
Кубок кубків був значно більш цікавішим турніром за Лігу Конференцій. 
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-2
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