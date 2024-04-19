В понедельник, 22 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Оболонь».

Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 25-го тура «Металлист 1925» занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.

«Оболонь» занимает 13-ю строчку, сыграв 24 матча и набрав 20 очков.

Металлист 1925 – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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