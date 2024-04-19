Металлист 1925 – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 апреля в 15:30 матч 25-го тура УПЛ
В понедельник, 22 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Оболонь».
Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 25-го тура «Металлист 1925» занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.
«Оболонь» занимает 13-ю строчку, сыграв 24 матча и набрав 20 очков.
Металлист 1925 – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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