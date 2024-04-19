Украина. Премьер лига19 апреля 2024, 10:31 |
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Минай – Рух
Смотрите 22 апреля в 13:00 матч 25-го тура УПЛ
19 апреля 2024, 10:31 |
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В понедельник, 22 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Рух».
Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.
К началу 25-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. «Рух» занимает пятое место, сыграв 24 матча и набрав 40 очков.
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
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