В понедельник, 22 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Рух».

Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 25-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. «Рух» занимает пятое место, сыграв 24 матча и набрав 40 очков.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV