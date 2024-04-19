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  4. Где смотреть онлайн матч УПЛ Минай – Рух
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 10:31 |
137
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Минай – Рух

Смотрите 22 апреля в 13:00 матч 25-го тура УПЛ

19 апреля 2024, 10:31 |
137
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Минай – Рух
УПЛ

В понедельник, 22 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Рух».

Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 25-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. «Рух» занимает пятое место, сыграв 24 матча и набрав 40 очков.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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