Стало известно, когда Барселона вернется на обновленный Камп Ноу

Совет директоров «Барселоны» определил точную дату возвращения команды на стадион «Камп Ноу», который с прошлого лета находится на реконструкции.

По информации Mundo Deportivo, возвращение запланировано на 15 декабря этого года. При этом вместимость арены на игре будет составлять 60% от запланированных 105 тысяч мест, то есть примерно 63 тысячи.

Первоначально правление «сине-гранатовых» хотело, чтобы дата первого матча на обновленной арене совпала со 125-летием клуба — 29 ноября. Но в итоге было решено не торопиться.