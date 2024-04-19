Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 10:27 |
80
0

Минай – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 апреля в 13:00 матч 25-го тура УПЛ

19 апреля 2024, 10:27 |
80
0
Минай – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 22 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Рух».

Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 25-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.

«Рух» занимает пятое место, сыграв 24 матча и набрав 40 очков.

Минай – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч Металлист 1925 – Оболонь
Металлист 1925 – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч УПЛ Минай – Рух
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Минай Рух Львов Минай - Рух
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хуже только Ди Мария. Сколько получил Трубин за матч с Марселем?
Футбол | 19 апреля 2024, 04:11 1
Хуже только Ди Мария. Сколько получил Трубин за матч с Марселем?
Хуже только Ди Мария. Сколько получил Трубин за матч с Марселем?

Анатолий Трубин был слабо оценен статистическами порталами

10 самых известных футболистов, которых Дарио Друди привез в Украину
Футбол | 18 апреля 2024, 13:38 7
10 самых известных футболистов, которых Дарио Друди привез в Украину
10 самых известных футболистов, которых Дарио Друди привез в Украину

Новый спортдир «Полесья» ранее помог пристойно «затариться» легионерами «Зирке» и «Карпатам»

Лунин не заслужил? Украинский вратарь не попал в символическую команду ЛЧ
Футбол | 18.04.2024, 15:31
Лунин не заслужил? Украинский вратарь не попал в символическую команду ЛЧ
Лунин не заслужил? Украинский вратарь не попал в символическую команду ЛЧ
Фенербахче – Олимпиакос – 1:0 (пен. 2:3). Серия пенальти в ЛК. Видеообзор
Футбол | 19.04.2024, 04:59
Фенербахче – Олимпиакос – 1:0 (пен. 2:3). Серия пенальти в ЛК. Видеообзор
Фенербахче – Олимпиакос – 1:0 (пен. 2:3). Серия пенальти в ЛК. Видеообзор
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
Футбол | 18.04.2024, 18:58
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 4
Футбол
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
17.04.2024, 17:23 6
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50 2
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
18.04.2024, 02:05 4
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
17.04.2024, 22:27
Футбол
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
18.04.2024, 07:15 1
Футбол
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
17.04.2024, 18:16 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем