Украина. Премьер лига19 апреля 2024, 10:17 |
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Александрия – ЛНЗ
Смотрите 21 апреля в 15:30 матч 25-го тура УПЛ
19 апреля 2024, 10:17 |
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В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «ЛНЗ».
Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 15:30.
К началу 25-го тура «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков. «ЛНЗ» занимает 9 строчку, сыграв 24 матча и набрав 29 очков.
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
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