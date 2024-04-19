В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «ЛНЗ».

Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 25-го тура «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков. «ЛНЗ» занимает 9 строчку, сыграв 24 матча и набрав 29 очков.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV