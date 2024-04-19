В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «ЛНЗ».

Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.

К началу 25-го тура «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков.

«ЛНЗ» занимает 9 строчку, сыграв 24 матча и набрав 29 очков.

Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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