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Чемпионат Украины
Александрия
21.04.2024 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 10:07 |
53
0

Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 апреля в 15:30 матч 25-го тура УПЛ

19 апреля 2024, 10:07 |
53
0
Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «ЛНЗ».

Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.

К началу 25-го тура «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков.

«ЛНЗ» занимает 9 строчку, сыграв 24 матча и набрав 29 очков.

Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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