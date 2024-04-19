Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 апреля в 15:30 матч 25-го тура УПЛ
В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «ЛНЗ».
Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.
К началу 25-го тура «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков.
«ЛНЗ» занимает 9 строчку, сыграв 24 матча и набрав 29 очков.
Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь думает только о «королевском клубе»
В полуфиналах Лиги Европы сыграют: Марсель – Аталанта, Рома – Байер