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Чемпионат Украины
Верес
21.04.2024 13:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 09:55 |
73
0

Верес – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 апреля в 13:00 матч 25-го тура УПЛ

19 апреля 2024, 09:55 |
73
0
Верес – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НК Верес

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Днепр-1».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Авангард». Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 25-го тура «Верес» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков.

«Днепр-1» занимает четвертую строчку, сыграв 24 матча и набрав 44 очка.

Верес – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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