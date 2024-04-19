Верес – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 апреля в 13:00 матч 25-го тура УПЛ
В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Днепр-1».
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Авангард». Начало матча запланировано в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 25-го тура «Верес» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков.
«Днепр-1» занимает четвертую строчку, сыграв 24 матча и набрав 44 очка.
Верес – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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