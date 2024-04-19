Милан готов продать хавбека за 30 миллионов евро
Исмаэль Беннасер может сменить клуб летом
«Милан» готов во время летнего трансферного окна продать своего полузащитника Исмаэля Беннасера, если поступит предложение как минимум в 30 миллионов евро. Об этом сообщает авторитетной итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Готовность «Милана» продать Беннасера связана с высокой травматичностью игрока. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего игрока сборной Алжира 1 ассист в 19 матчах за «Милан» во всех турнирах.
Беннасер выступает за «Милан» с лета 2019 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
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