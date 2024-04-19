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  4. Милан готов продать хавбека за 30 миллионов евро
Италия
19 апреля 2024, 09:22 |
618
0

Милан готов продать хавбека за 30 миллионов евро

Исмаэль Беннасер может сменить клуб летом

19 апреля 2024, 09:22 |
618
0
Милан готов продать хавбека за 30 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Беннасер

«Милан» готов во время летнего трансферного окна продать своего полузащитника Исмаэля Беннасера, если поступит предложение как минимум в 30 миллионов евро. Об этом сообщает авторитетной итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Готовность «Милана» продать Беннасера связана с высокой травматичностью игрока. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего игрока сборной Алжира 1 ассист в 19 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Беннасер выступает за «Милан» с лета 2019 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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