Челси интересуется голкипером Арсенала

«Челси» проявляет интерес к голкиперу «Арсенала» и сборной Англии Аарону Рэмсдейлу. Об этом сообщает английское издание Daily Mail.

Рэмсдэйл в нынешнем сезоне проиграл конкуренцию за место в основе «Арсенала» Давиду Райе и готов сменить клуб ближайшим летом. В нынешнем сезоне 25-летний англичанин провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов и три раза отстоял «на ноль».

Трансферная стоимость Рэмсдейла оценивается в 25 миллионов евро, контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года.