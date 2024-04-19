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Чемпионат Европы
19 апреля 2024, 08:01 | Обновлено 19 апреля 2024, 08:03
675
1

Экс-тренер сборной Румынии: «Сборную Украины я не боюсь»

Виктор Пицуркэ оценил шансы сборной Румынии

19 апреля 2024, 08:01 | Обновлено 19 апреля 2024, 08:03
675
1
Экс-тренер сборной Румынии: «Сборную Украины я не боюсь»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер сборной Румынии Виктор Пицуркэ оценил шансы команды на Евро-2024:

«Мы оказались в такой группе, которая даёт явную надежду на выход из неё. Да, решить такую задачу будет непросто, это не будет легко, мы не можем считать себя явно выше наших соперников, но с другой стороны, мы примерно такого же уровня, как они. К примеру, сборную Украины я не боюсь, я видел её в плей-офф квалификации Евро-2024.

Но выступление на такого рода турнирах зависит от многих вещей. Важно, чтобы сейчас, когда до Евро осталось совсем мало времени, наши игроки регулярно выступали за свои клубы, находились в хорошей форме и, прежде всего, были здоровыми. Если, не дай Бог, кто-то из важных исполнителей сборной получит травму, это сразу же скажется на команде и её потенциале».

Кроме Украины, соперниками Румынии по групповому этапе Евро-2024 будут Бельгия и Словакия.

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Виктор Пицуркэ сборная Румынии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: Sport.ro
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PETP0
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