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  4. Серия А обеспечила себе 5 мест в Лиге чемпионов на следующий сезон
Лига чемпионов
19 апреля 2024, 07:23 |
1746
3

Серия А обеспечила себе 5 мест в Лиге чемпионов на следующий сезон

Италия точно не опустится ниже второго места по итогам сезона

19 апреля 2024, 07:23 |
1746
3
Серия А обеспечила себе 5 мест в Лиге чемпионов на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера сразу три итальянских клуба вышли в полуфиналы еврокубков: «Рома» и «Аталанта» продолжают борьбу в Лиге Европы, а «Фиорентина» – в Лиге конференций. Благодаря этому Италия уже обеспечила себе дополнительное, пятое место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Напомним, в новой версии Лиги чемпионов дополнительных два места на сезон получают две национальные ассоциации, которые набрали больше всего очков в таблице коэффициентов УЕФА по итогам предыдущего сезона.

Сейчас Италия лидирует в рейтинге сезона 2023/2024 с 19,285 очков в активе. После вчерашних матчей Серия А даже теоретически не может опуститься ниже второго места. В борьбе за второе место Бундеслига опережает АПЛ.

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Серия A Лига чемпионов Бундеслига Английская Премьер-лига Лига Европы Лига конференций Рома Рим Фиорентина Аталанта
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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u6464u
таблиця невірна , у Туреччини і Португалії не залишилось уже клубів в єврокубках , не знаю можна цій таблиці  далі довіряти .
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Умник
Брависсимо.
И тратят денег на игроков максимум 40-50 млн.
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