Серия А обеспечила себе 5 мест в Лиге чемпионов на следующий сезон

Вчера сразу три итальянских клуба вышли в полуфиналы еврокубков: «Рома» и «Аталанта» продолжают борьбу в Лиге Европы, а «Фиорентина» – в Лиге конференций. Благодаря этому Италия уже обеспечила себе дополнительное, пятое место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Напомним, в новой версии Лиги чемпионов дополнительных два места на сезон получают две национальные ассоциации, которые набрали больше всего очков в таблице коэффициентов УЕФА по итогам предыдущего сезона.

Сейчас Италия лидирует в рейтинге сезона 2023/2024 с 19,285 очков в активе. После вчерашних матчей Серия А даже теоретически не может опуститься ниже второго места. В борьбе за второе место Бундеслига опережает АПЛ.