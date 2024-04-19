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Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 05:23 | Обновлено 19 апреля 2024, 05:35
57
0

Жеребьевкой назначены судьи на матчи 25-го тура УПЛ

Церемонию провел Олег Лужный, Максим Степаненко и Виктор Дердо

19 апреля 2024, 05:23 | Обновлено 19 апреля 2024, 05:35
57
0
Жеребьевкой назначены судьи на матчи 25-го тура УПЛ
УАФ

В Доме футбола председатель Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный, спортивный директор Украинской Премьер-лиги Максим Степаненко и Виктор Дердо в присутствии председателя Комитета арбитров УАФ Екатерины Монзуль и руководителя УПЛ Евгения Дикого провели жеребьевку арбитров на очередной 25-й тур УПЛ сезона 2023/24.

Про внедрение такой процедуры назначения арбитров говорил в своей программе президент УАФ Андрей Шевченко. Ранее Комитет арбитров УАФ провел тестирование жеребьевки при назначении арбитров 1/2 финала Кубка Украины и 24-го тура УПЛ. В этот раз подобную процедуру было решено применить при назначении арбитров 25-го тура УПЛ.

Виктор Дердо рассказал о процедуре жеребьевки, а процедуру провели председатель Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный и спортивный директор Украинской Премьер-лиги Максим Степаненко.

УПЛ. 25-й тур

20.04.2024

15:30. Черноморец – Кривбасс. Одесса. Стадион Черноморец.

Арбитр – Коваленко А.А. (Полтава), ассистенты арбитра – Скобля В.С. (суммы), Чопилко Т.Г. (Киевская обл.), четвертый арбитр – Соловьян А.М. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Плужник А.А. (Харьков).

Арбитр ВАА – Козыряцкий М.С. (Запорожье), ассистент ВАА – Запороженко Д.И. (Запорожье), наблюдатель ВАА – Арановский Е.А. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Лютый В.А. (запорожье).

18:00. Ворскла – Колос. Полтава. Стадион Ворскла им. А. Бутовского.

Арбитр – Блавацкий Р.А. (Львов), ассистенты арбитра – Романов Д.М. (Днепр), Оганесян Д.К. (Луганск), четвертый арбитр – Козорог К.В. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Курганов В.В. (Черкассы).

Арбитр ВАА – Панчишин Д.И. (Харьков), ассистент ВАА – Чертоляс М.В. (Херсон), наблюдатель ВАА – Ярмолинский Л.М. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Деревянко Я.С. (Днепр). Ассистент делегата УАФ – Бортник С.М. (Харьков).

21.04.2024

13:00. Верес – Днепр-1. Ровно. Стадион Авангард

Арбитр – Заброда К.В. (Суммы), ассистенты арбитра – Чос М.В. (Киевская обл.), Рыбченко И.А. (Запорожье), четвертый арбитр – Дьордь Н.В. (Ужгород), наблюдатель арбитража – Годулян В.И. (Одесса).

Арбитр ВАА – Шандор О.А. (Львов), ассистент ВАА – Шлончак С.М. (Черкассы), наблюдатель ВАА – Дердо В.Г. (черноморск). Делегат УАФ – Нестрига Ю.Г. (Киев).

15:30. Александрия – ЛНЗ. Александрия. Стадион Ника

Арбитр – Задиран С.С. (Киевская обл.), ассистенты арбитра – Поважный Я.А. (Харьков), Сердюк Д.А. (Полтава), четвертый арбитр – Бондаренко Д.Е. (Одесса), наблюдатель арбитража – Зубарев А.Г. (Славянск).

Арбитр ВАА – Омельченко А.В. (Славянск), ассистент ВАА – Беркут А.А. (Суммы), наблюдатель ВАА – Войтюк О.М. (запорожье). Делегат УАФ – Бессмертный В.А. (Кропивницкий).

18:00. Динамо – Полесье. Киев. Стадион Динамо им. В.В. Лобановского

Арбитр – Новохатний В.В. (Черкассы), ассистенты арбитра – Корнийко А.С. (миргород), Марченко Д.Г. (Чернигов), четвертый арбитр – Причина С.Р. (Львовская обл.), наблюдатель арбитража – Деревинский О.М. (Хмельницкий).

Арбитр ВАА – Балакин М.А. (Киевская обл.), ассистент ВАА – Ермоленко Р.М. (Чернигов), наблюдатель ВАА – Абдулла А.Б. (Харьков). Делегат УАФ – Косевич А.А. (Донецкая обл.).

22.04.2024

13:00. Минай – Рух. Минай. Стадион Минай-Арена

Арбитр – Евтухов Д.Ю. (Днепр), ассистенты арбитра – Дрыкин В.Ю. (Ровно), Гашков Е.Л. (Черновцы), четвертый арбитр – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), наблюдатель арбитража – Геренда Е.Б. (Калуш).

Арбитр ВАА – Деревинский А.А. (Хмельницкий), ассистент ВАА – Грушко С.А. (Киевская обл.), наблюдатель ВАА – Овчар М.М. (Калуш). Делегат УАФ – Наскалов В.Б. (Закарпатская обл.)

15:30. Металлист 1925 – Оболонь. Киев. Стадион Левый берег

Арбитр – Романов В.М. (Днепр), ассистенты арбитра – Матяш В.В. (Донецк), Нижник В.А. (Винница), четвертый арбитр – Резников Д.М. (Каменское), наблюдатель арбитража – Шандор А.А. (Львов).

Арбитр ВАА – Романюк А.М. (Ивано-Франковск), ассистент ВАА – Стрелецкая М.С. (Суммы), наблюдатель ВАА – Дердо О.В. (черноморск). Делегат УАФ – Шельменко В.Г. (Киев).

18:00. Шахтер – Заря. Львов. Стадион Арена Львов

Арбитр – Каленов А.А. (Ивано-Франковск), ассистенты арбитра – Котубей П.В. (Закарпатская обл.), Юхименко М.В. (Луцк), четвертый арбитр – Райда М.М. (Закарпатская обл.), наблюдатель арбитража – Хиблин И.М. (Хмельницкий).

Арбитр ВАО – Пасхал И.Ю. (Херсон), помощник ВАА – Приступа С.А. (Черкасская обл.), наблюдатель ВАА – Задиран С.М. (Днепр). Делегат УАФ – Кузнецов М.С. (Хмельницкий).

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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