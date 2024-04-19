Cаудовская Аравия. Клуб Йовичевича уступил крепкому середняку
В чемпионате Саудовской Аравии состоялось несколько поединков 28-го тура
18 апреля стартовал 28-й тур чемпионата Саудовской Аравии.
Футбольный клуб «Аль-Раед», который тренирует Игор Йовичевич, отправился в гости к «Аль-Фатеху». Хозяева добыли комфортную победу.
«Аль-Шабаб» дома не испытал проблем с командой «Абха». Дубль за хозяев оформил звездный бельгиец Янник Феррейра Карраско.
Ещё в одной встрече между «Аль-Таавуном» и «Аль-Халиджем» был зафиксирован мир.
Чемпионат Саудовской Аравии. 28-й тур. 18 апреля.
Аль-Фатех – Аль-Раед – 3:1
Голы: Джанини (7, 67), Селарраян (12) – Тавареш (60)
Аль-Шабаб – Абха – 5:0
Голы: Карраско (45+1, 90+3), Диалло (56), Карлос Жуниор (78, 84)
Аль-Таавун – Аль-Халидж – 1:1
Голы: Адам (21) – Салули (45+5, автогол)
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