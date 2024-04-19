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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
18.04.2024 18:00 – FT 1 : 1
Аль-Халидж
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Саудовская Аравия
19 апреля 2024, 04:40 | Обновлено 19 апреля 2024, 05:46
48
0

Cаудовская Аравия. Клуб Йовичевича уступил крепкому середняку

В чемпионате Саудовской Аравии состоялось несколько поединков 28-го тура

19 апреля 2024, 04:40 | Обновлено 19 апреля 2024, 05:46
48
0
Cаудовская Аравия. Клуб Йовичевича уступил крепкому середняку
twitter.com/alraedclub

18 апреля стартовал 28-й тур чемпионата Саудовской Аравии.

Футбольный клуб «Аль-Раед», который тренирует Игор Йовичевич, отправился в гости к «Аль-Фатеху». Хозяева добыли комфортную победу.

«Аль-Шабаб» дома не испытал проблем с командой «Абха». Дубль за хозяев оформил звездный бельгиец Янник Феррейра Карраско.

Ещё в одной встрече между «Аль-Таавуном» и «Аль-Халиджем» был зафиксирован мир.

Чемпионат Саудовской Аравии. 28-й тур. 18 апреля.

Аль-Фатех – Аль-Раед – 3:1

Голы: Джанини (7, 67), Селарраян (12) – Тавареш (60)

Аль-Шабаб – Абха – 5:0

Голы: Карраско (45+1, 90+3), Диалло (56), Карлос Жуниор (78, 84)

Аль-Таавун – Аль-Халидж – 1:1

Голы: Адам (21) – Салули (45+5, автогол)

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Раед Аль-Фатех Абха Аль-Шабаб Аль-Таавун Аль-Халидж Игор Йовичевич Янник Феррейра Карраско
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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