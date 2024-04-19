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  4. Защитник Зари заработал третью красную карточку в сезоне-2023/24
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 00:17 | Обновлено 19 апреля 2024, 00:25
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Защитник Зари заработал третью красную карточку в сезоне-2023/24

Красный «свет» третий раз зажегся перед Андерсоном Джорданом в 20-м матче с начала чемпионата

19 апреля 2024, 00:17 | Обновлено 19 апреля 2024, 00:25
106
0
Защитник Зари заработал третью красную карточку в сезоне-2023/24
ФК Заря. Андерсон Джордан

В матче с «Шахтером» (1:3) защитник «Зари» бразилец Андерсон Джордан заработал третью красную карточку в сезоне-2023/24. В первом туре он «отметил» дебют в УПЛ удалением с поля за два «горчичника» в гостевом поединке луганчан с «Рухом» (1:2), а в 19-м – также в гостях получил два предупреждения во встрече подопечных Юрия Коваля с «Александрией» (0:0).

Джордан стал 8-м футболистом в истории украинских чемпионатов, перед которыми красный «свет» зажигался трижды за сезон. Причем своего рода красный «хет-трик» он оформил в 20-м матче с начала первенства – на 4 игры раньше, чем «рекордсмен» лиги среди легионеров из дальнего зарубежья хорват Иван Стринич из «Днепра».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, заработавшие три красные карточки в одном чемпионате Украины

Игрок

Клуб

Сезон

Матч*

Владимир ПОЛЕВОЙ

Металлург З

2009/10

8-й

Максим МАКСИМЕНКО

Колос

2019/20

9-й

Сергей МИЗИН

Карпаты

2003/04

12-й

Муртаз ДАУШВИЛИ

Карпаты

2012/13

16-й

Вячеслав ЧЕЧЕР

Металлург Д

2004/05

17-й

Андрей ПОКЛАДОК

Карпаты

1995/96

20-й

Андерсон ДЖОРДАН

Заря

2023/24

20-й

Иван СТРИНИЧ

Днепр

2011/12

24-й

* с начала чемпионата.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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