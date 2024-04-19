Защитник Зари заработал третью красную карточку в сезоне-2023/24

В матче с «Шахтером» (1:3) защитник «Зари» бразилец Андерсон Джордан заработал третью красную карточку в сезоне-2023/24. В первом туре он «отметил» дебют в УПЛ удалением с поля за два «горчичника» в гостевом поединке луганчан с «Рухом» (1:2), а в 19-м – также в гостях получил два предупреждения во встрече подопечных Юрия Коваля с «Александрией» (0:0).

Джордан стал 8-м футболистом в истории украинских чемпионатов, перед которыми красный «свет» зажигался трижды за сезон. Причем своего рода красный «хет-трик» он оформил в 20-м матче с начала первенства – на 4 игры раньше, чем «рекордсмен» лиги среди легионеров из дальнего зарубежья хорват Иван Стринич из «Днепра».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, заработавшие три красные карточки в одном чемпионате Украины

Игрок Клуб Сезон Матч* Владимир ПОЛЕВОЙ Металлург З 2009/10 8-й Максим МАКСИМЕНКО Колос 2019/20 9-й Сергей МИЗИН Карпаты 2003/04 12-й Муртаз ДАУШВИЛИ Карпаты 2012/13 16-й Вячеслав ЧЕЧЕР Металлург Д 2004/05 17-й Андрей ПОКЛАДОК Карпаты 1995/96 20-й Андерсон ДЖОРДАН Заря 2023/24 20-й Иван СТРИНИЧ Днепр 2011/12 24-й

* с начала чемпионата.