Защитник Зари заработал третью красную карточку в сезоне-2023/24
Красный «свет» третий раз зажегся перед Андерсоном Джорданом в 20-м матче с начала чемпионата
В матче с «Шахтером» (1:3) защитник «Зари» бразилец Андерсон Джордан заработал третью красную карточку в сезоне-2023/24. В первом туре он «отметил» дебют в УПЛ удалением с поля за два «горчичника» в гостевом поединке луганчан с «Рухом» (1:2), а в 19-м – также в гостях получил два предупреждения во встрече подопечных Юрия Коваля с «Александрией» (0:0).
Джордан стал 8-м футболистом в истории украинских чемпионатов, перед которыми красный «свет» зажигался трижды за сезон. Причем своего рода красный «хет-трик» он оформил в 20-м матче с начала первенства – на 4 игры раньше, чем «рекордсмен» лиги среди легионеров из дальнего зарубежья хорват Иван Стринич из «Днепра».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, заработавшие три красные карточки в одном чемпионате Украины
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
Матч*
|
Владимир ПОЛЕВОЙ
|
Металлург З
|
2009/10
|
8-й
|
Максим МАКСИМЕНКО
|
Колос
|
2019/20
|
9-й
|
Сергей МИЗИН
|
Карпаты
|
2003/04
|
12-й
|
Муртаз ДАУШВИЛИ
|
Карпаты
|
2012/13
|
16-й
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Металлург Д
|
2004/05
|
17-й
|
Андрей ПОКЛАДОК
|
Карпаты
|
1995/96
|
20-й
|
Андерсон ДЖОРДАН
|
Заря
|
2023/24
|
20-й
|
Иван СТРИНИЧ
|
Днепр
|
2011/12
|
24-й
* с начала чемпионата.
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