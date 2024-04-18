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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 22:59 | Обновлено 18 апреля 2024, 23:22
101
0

Динамо сообщило о начале продажи билетов на матч с Полесьем

Поединок 25-го тура УПЛ состоится в Киеве 21 апреля в 18:00

18 апреля 2024, 22:59 | Обновлено 18 апреля 2024, 23:22
101
0
Динамо сообщило о начале продажи билетов на матч с Полесьем
ФК Динамо

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура УПЛ Динамо – Полесье, который пройдет на домашнем стадионе киевлян - Динамо им. В. Лобановского. Начало встречи – 18:00.

Динамо получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации. Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен. По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

ФОТО. Динамо сообщило о начале продажи билетов на матч с Полесьем

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Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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