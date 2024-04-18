В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура УПЛ Динамо – Полесье, который пройдет на домашнем стадионе киевлян - Динамо им. В. Лобановского. Начало встречи – 18:00.

Динамо получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации. Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен. По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

ФОТО. Динамо сообщило о начале продажи билетов на матч с Полесьем