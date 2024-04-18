Они готовы. В сборной Украины оценили Трубина, Бущана и Ризныка
Худжамов уверен, что любой из них готов заменить Лунина
Пока что основным вратарем сборной Украины стал Андрей Лунин, однако тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов уверен, что подменить игрока «Реала» всегда готовы еще три кипера.
– Как вы думаете, почему Анатолий Трубин мог оказаться в числе запасных в одном из недавних матчей «Бенфики»?
– Ему просто дали отдохнуть. И пропущенная Анатолием игра подтвердила, что качество оппонента было не слишком высоким. Сейчас близится концовка чемпионата Португалии, к тому же «Бенфика» участвует в еврокубковых матчах. Это слишком плотный график: матч – перелет, матч – перелет... Так что моральная свежесть была необходима Трубину. Важно, что он и имел возможность получить для себя тайм-аут.
По-моему, именно с этим и было связано его отсутствие в игре.
– В отличие от насыщенного игрового графика Лунина и Трубина, совсем другая нагрузка у их коллег по национальной сборной по УПЛ. Как оцениваете нынешнюю форму Георгия Бущана и Дмитрия Ризныка?
– Я хорошо знаю качества обоих, и могу сказать, что они очень высоки. Учитывая, как ребята работают в сборной, это показывает их высокую готовность. Оба трудятся с огромной самоотдачей, так что в любое время готовы выйти на поле.
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