Они готовы. В сборной Украины оценили Трубина, Бущана и Ризныка

Пока что основным вратарем сборной Украины стал Андрей Лунин, однако тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов уверен, что подменить игрока «Реала» всегда готовы еще три кипера.

– Как вы думаете, почему Анатолий Трубин мог оказаться в числе запасных в одном из недавних матчей «Бенфики»?

– Ему просто дали отдохнуть. И пропущенная Анатолием игра подтвердила, что качество оппонента было не слишком высоким. Сейчас близится концовка чемпионата Португалии, к тому же «Бенфика» участвует в еврокубковых матчах. Это слишком плотный график: матч – перелет, матч – перелет... Так что моральная свежесть была необходима Трубину. Важно, что он и имел возможность получить для себя тайм-аут.

По-моему, именно с этим и было связано его отсутствие в игре.

– В отличие от насыщенного игрового графика Лунина и Трубина, совсем другая нагрузка у их коллег по национальной сборной по УПЛ. Как оцениваете нынешнюю форму Георгия Бущана и Дмитрия Ризныка?

– Я хорошо знаю качества обоих, и могу сказать, что они очень высоки. Учитывая, как ребята работают в сборной, это показывает их высокую готовность. Оба трудятся с огромной самоотдачей, так что в любое время готовы выйти на поле.