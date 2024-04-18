Тренер сборной Украины оценил игру Лунина и слухи про переход в Баварию

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал игру вратаря «Реала» Андрея Лунина, который в матче четвертьфинала Лиги чемпионов в серии пенальти помог команде пройти «Манчестер Сити».

– Рустам, что скажете об игре Андрея Лунина в поединке с «Манчестер Сити» и вообще в нынешнем сезоне за «Реал»?

– Если я буду одобрительно говорить о матче в Манчестере, то это будет Капитан Очевидность. Все ведь на поверхности. Все видели и все понимают, потому мои комментарии, пожалуй, будут лишние. Если посмотреть, что я говорил об Андрее за последние шесть лет, сколько он является футболистом «Реала», то это было одно: ему стоит ждать, чтобы получить доверие играть в составе. Все человеческие качества для того, чтобы стать номером один, у него были с самого начала испанской карьеры. А вот опыта игры в таком клубе не было.

– Думаете, что именно сейчас для украинского вратаря пришло его звездное время?

– Думаю, что да.

– Какие были у вас предчувствия перед серией пенальти в победном для Лунина четвертьфинале в Манчестере?

– Матч я смотрел вместе с детьми: один сын у меня болеет за «Реал», другой – за «Манчестер Сити». Ему я сразу сказал: «Прости, но «Реал» выиграет» (смеется). Даже когда Модрич в послематчевой лотерее не забил пенальти, почему-то была уверенность в том, что мадридская команда выиграет.

– Уверенность заключалась в том, что были убеждены в мастерстве Андрея Лунина?

– Я был уверен, и это понятно. Если отвлечься от того, что мы с Андреем работаем как тренер и подопечный, то болел за него, как украинец за украинца. Повторюсь: была полная уверенность, что для него все будет окей.

– Следует полагать, что именно человеческие и профессиональные качества Андрея, как и уверенная игра за «Реал» в Ла Лиге и Лиге чемпионов, стали ключевыми в решении тренерского штаба сборной Украины в выборе кандидатуры на пост номер один в обоих матчах плей-офф квалификации к Евро-2024?

– Понятно, что были разные мотивы. Однако с моей стороны было бы некорректно выносить то, что мы обсуждали с тренерским штабом и Сергеем Станиславовичем (Ребровым – прим. ред.) лично. Учитывая отношение к другим вратарям сборной, которых у нас не трое, а четверо – Трубина, Бущана и Ризныка. За каждым из них внимательно слежу, как и все представители нашего тренерского штаба. Мы тщательно анализируем их игру, поэтому кого-то из них выделять или говорить о мотивах в выборе на тот или иной матч, считаю неуместным. Поэтому прошу у всех прощения за это. Я уважаю каждого из наших вратарей и отлично понимаю их ощущения, когда они не попадают в состав. Но место в воротах только одно.

– В последнее время приходилось встречать информацию, что Лунин может покинуть «Реал» и перейти в другой клуб – в частности, «Баварию». Имеют ли эти слухи под собой какие-нибудь основания ?

– Мне кажется, что это больше слухи, чем реальность. Лунину в Мадриде все нравится, и в клубе, в котором играет, тоже. Что еще может быть лучше – как для футболиста и человека любой профессии? Здесь как в известной поговорке: «От добра добра не ищут». Другое дело, что «Бавария», может быть, хотела бы его у себя иметь. Однако отпустит ли своего основного вратаря «Реал» – это большой вопрос.