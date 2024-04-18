Лига Европы18 апреля 2024, 21:01 |
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Выйдут ли в полуфинал еврокубка? Трубин – в основе Бенфики на игру ЛЕ
Украинский вратарь выйдет на поединок с Марселем
18 апреля 2024, 21:01 |
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В 22:00 начнется ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между Марселем и Бенфикой. В стартовом составе гостей выйдет украинский вратарь Анатолий Трубин.
Для него это будет 12-й еврокубковый матч в текущем сезоне.
Первую игру Орлы выиграли со счетом 2:1.
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