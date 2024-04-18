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  4. Выйдут ли в полуфинал еврокубка? Трубин – в основе Бенфики на игру ЛЕ
Лига Европы
18 апреля 2024, 21:01 |
344
0

Выйдут ли в полуфинал еврокубка? Трубин – в основе Бенфики на игру ЛЕ

Украинский вратарь выйдет на поединок с Марселем

18 апреля 2024, 21:01 |
344
0
Выйдут ли в полуфинал еврокубка? Трубин – в основе Бенфики на игру ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В 22:00 начнется ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между Марселем и Бенфикой. В стартовом составе гостей выйдет украинский вратарь Анатолий Трубин.

Для него это будет 12-й еврокубковый матч в текущем сезоне.

Первую игру Орлы выиграли со счетом 2:1.

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Марсель Бенфика Анатолий Трубин Лига Европы стартовые составы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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