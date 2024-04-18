Выйдут ли в полуфинал еврокубка? Трубин – в основе Бенфики на игру ЛЕ

В 22:00 начнется ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между Марселем и Бенфикой. В стартовом составе гостей выйдет украинский вратарь Анатолий Трубин.

Для него это будет 12-й еврокубковый матч в текущем сезоне.

Первую игру Орлы выиграли со счетом 2:1.